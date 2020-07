Spotify expandiert. Der Musik-Streaming-Dienst hat bekannt gegeben, dass der Service in Russland und 12 weiteren europäischen Märkten startet.

Ab sofort steht Spotify Kunden in Russland sowie Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kasachstan, Kosovo, Kroatien, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Slowenien, Ukraine und Weißrussland verfügbar. Damit ist der Streaming-Dienst in 92 Ländern vertreten.

“Dieser Markteintritt eröffnet ab sofort fast 250 Millionen neuen Fans die Möglichkeit, Musik aus aller Welt auf Spotify zu entdecken. Den Künstler*innen bietet er die Möglichkeit, eine global vernetzte Gemeinschaft an Hörer*innen und Fans zu erreichen”, erklärt Gustav Gyllenhammar, VP, Markets and Subscriber Growth bei Spotify. “Die Einführung in diesen 13 Märkten ist ein wichtiger Moment und eine große Chance für Spotify – vor allem, weil wir Fans und Künstler*innen aus wachsenden Musikmärkten wie Russland willkommen heißen dürfen, in denen Streaming bereits weit verbreitet ist.”

Zeitgleich mit der heute angekündigten Expansion sind auf Spotify 200 neue redaktionelle Playlists verfügbar, in denen Künstler*innen aus den neuen Regionen von Fans in aller Welt entdeckt werden können. Um beispielsweise die vielfältige Musikkultur Russlands zu zelebrieren, hat die Musikredaktion fast 100 kuratierte Playlists erstellt. Dazu gehören “Hip-Hop Cannon” and “New Music Friday Russland” sowie “This Is”-Playlists, die sich um einzelne russische Künstler*innen drehen. Auch personalisierte Playlists wie “Release Radar”, “Daily Mix” oder “Mix der Woche”, die auf dem Streamingverhalten der einzelnen Hörer*innen basieren, sind in Russland verfügbar.

Die Spotify App steht allen Nutzer*innen als werbefinanziertes Spotify oder als Spotify Premium in den Versionen Premium Individual, Premium Family, Premium für Studierende (in ausgewählten Märkten) oder Premium Duo zur Verfügung.