In den letzten Wochen zeichnete sich bereits ab, welche neue Hardware in diesem Jahr noch auf den Markt bringen könnte. Nun nehmen die Gerüchte noch einmal an Fahrt auf und es heißt, dass sich Apple Zulieferer unter anderem auf ein neues 10,8 Zoll iPad und ein neues 13 Zoll MacBook Pro vor.

Neues 10,8 Zoll iPad und 13 Zoll MacBook Pro in der Pipeline

Digitimes berichtet, dass sich Apples taiwanische Zulieferer unter anderem auf die Produktion eines neuen iPad und MacBook Pro vorbereiten. Im Laufe dieses Quartals sollen die Komponenten an Apple geliefert werden, damit die genannten Produkte in der zweiten Jahreshälfte 2020 auf den Markt kommen können.

In dem Bericht des Branchendientes heißt es

Taiwans Lieferkette wird im dritten Quartal 2020 mit der Auslieferung verwandter Teile und Komponenten wie beleuchteter Einheiten (BLUs) für MacBook- und iPad-Produkte der nächsten Generation beginnen, die in der zweiten Jahreshälfte eingeführt werden sollen. Dies soll zum Umsatzwachstum der Zulieferer beitragen. Da Apple bis Ende dieses Jahres 13-Zoll-MacBook Pro und MacBook Air mit Apple Silicon herausbringen wird, wird erwartet, dass die Gesamtauslieferungen der MacBook-Produktreihe im Jahr 2020 16 bis 17 Millionen Einheiten erreichen werden, verglichen mit 14,5 bis 15,5 Millionen Einheiten Versand ein Jahr zuvor, so Insider. Die Verkaufsaussichten für die neuen 10,8-Zoll-iPad-Geräte sind ebenfalls positiv, da die neue Produktreihe mit Hochleistungs-CPUs zu günstigeren Preisen erhältlich sein wird. Taiwans BLU-Lieferant Radiant Opto-Electronics ist bereit, BLUs sowohl für die neuen MacBooks als auch für das iPad zu liefern, während Panel-Hersteller wie LG Display, BOE Technology und Sharp Panels für das iPad liefern werden.

Apple selbst hat bereits bestätigt, dass das Unternehmen bis Ende dieses Jahres mindestens einen Mac mit Apple Silicon präsentieren wird. Dabei könnte es sich um ein MacBook Pro, MacBook Air oder einen iMac handeln. Auch ein 10,8 Zoll iPad tauchte bereits in der Gerüchteküche auf. Zuletzt sprach der renommierte Analyst Ming Chi Kuo davon.