Steht ihr auf knifflige Rätsel, ausgeklügelte Spielmechaniken und unterhaltsame Charaktere? Dann ist Felix The Reaper genau das Richtige für euch. Das Spiel, welches von Kong Orange entwickelt wurde, steht ab sofort für iPhone und iPad zur Verfügung

Felix The Reaper im Apple App Store erhältlich

Felix The Reaper sorgt nun auch für Rätsel-Spaß auf iPhone und iPad. Nach dem Erfolg der PC- und Konsolen-Fassung wurden zahlreiche Level überarbeitet und die Steuerung für Smartphone und Tablet angepasst. Nun schicken alle Puzzle-Fans zusammen mit Felix ihre Opfer in den Tod, denn Felix The Reaper kann ab heute für 4,49 Euro im App Store heruntergeladen werden.

Das große Ziel hinter den vielen Todesfällen, die die Spieler als Felix verursachen, könnte kein Schöneres sein: Die Liebe. Felix ist verliebt und tut alles, um seine Herzdame auf sich aufmerksam zu machen – auch Menschen in den Tod schicken. So inszeniert der Spieler in jedem der über 50 rasterbasierten Level immer wieder neue, spektakuläre Unfälle um seinen Auftrag zu erfüllen.

Features