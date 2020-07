Wie die Los Angeles Metro verkündet, werden die sogenannten TAP-Karten, die für den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt verwendet werden, noch in diesem Jahr mit Apple Pay funktionieren. Somit können Apple Pay Nutzer einfach mit der Wallet App den Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln in LA nutzen und zahlen.

TAP-System soll Apple Pay unterstützen

Die LA Metro erklärte bereits letztes Jahr, dass sie mit Apple zusammenarbeitet, um bis Ende 2019 die Unterstützung von neuen mobilen Zahlungsmethoden für das iPhone anzubieten. Die Umsetzung fand bisher jedoch nicht statt. In einem Tweet erklärte die LA Metro nun, dass man die Unterstützung für iPhone und Apple Watch nicht vergessen hat und für die TAP-Karten noch im Jahr 2020 kommen wird.

Wenn das neue System verfügbar ist, können Nutzer TAP-Karten zu ihrer Wallet App hinzufügen. Von dort aus werden sie in der Lage sein, Fahrkartengebühren schnell zu bezahlen, indem sie ein iPhone oder eine Apple Watch in die Nähe eines TAP-Lesegeräts halten. Die Integration von Apple Pay ist nur ein Teil einer größeren Überholung des LA Metro Systems. Ebenfalls geplant sind aufgerüstete Fahrkartenautomaten und eine neue App für TAP-Karten. Das TAP-System selbst ist derzeit mit 25 Verkehrssystemen im gesamten Bezirk Los Angeles kompatibel.

Your TAP card is coming to iPhone and Apple Watch this year. pic.twitter.com/psQt1Uq3SD — LA Metro (@metrolosangeles) July 14, 2020

Apple Pay wird langsam aber sicher von immer mehr Transit-Systemen unterstützt. Zuletzt kündigte beispielsweise Hongkong an, dass seine Octopus Transit- und Zahlungskarte Apple Pay unterstützen soll. Apple führt eine Liste aller Städte, die eine Unterstützung von Apple Pay für ihre Nahverkehrssysteme anbieten, darunter Peking, Shanghai, Hongkong, London, New York City, Portland und andere.