Vergangene Woche startete der Blockbuster Greyhound mit Tom Hanks in der Hauptrolle exklusiv auf Apple TV+. Mit „Emancipation“ „Killers of the Flower Moon“ und „Snow Blind“ stehen weitere Filme in der Pipeline und nun hat Apple bestätigt, dass sich das Unternehmen die Rechte an „Palmer“ mit Justin Timberlake gesichert hat.

Apple TV+ sichert sich die Rechte an „Palmer“

Apple hat sich die Rechte an „Palmer“ gesichert. „Palmer“, geschrieben von Cheryl Guerriero, folgt einem früheren College-Football-Phänomen namens Eddie Palmer (gespielt von Justin Timberlake), der nach einem Aufenthalt im Gefängnis in seine Heimatstadt zurückkehrt, um sein Leben wieder in Schwung zu bringen.

Dort steht er nicht nur vor anhaltenden Konflikten aus seiner Vergangenheit, sondern auch vor einer viel überraschenderen Herausforderung, da er plötzlich die Verantwortung für einen einzigartigen Jungen trägt, der von seiner eigensinnigen Mutter verlassen wurde. Zusammen mit Timberlake spielen Juno Temple, der Oscar-Nominierte June Squibb, Alisha Wainright und Ryder Allen in dem Film mit. Regie führt Fisher Stevens von SK Global.

