In der Nacht zu heute fand ein gezielter Twitter-Angriff statt. So haben Unbekannte die Twitter-Accounts von Apple, Elon Musk, Jeff Bezos, Barack Obama, Bill Gates etc. missbraucht, um Bitcoins abzugreifen. Nun werden ein paar Details zu dem Angriff bekannt.

Auf Twitter ist es in der Nacht zu heute zu einer großen Scan-Welle gekommen. Auf zahlreichen namhaften Twitter-Accounts gab es eine Aufforderung, Bitcoins „zu spenden“. Im Gegenzug gab es das Versprechen, dass der Absender den doppelten Betrag zurück erhält. Während diese Aufforderung von vielen Nutzer direkt als Betrug entlarvt wurde, gab es auf der anderen Seite Anwender, die der Aufforderung nachkamen und Bitcoins bezahlten. Komischerweise erhielten diese Nutzer nicht den doppelten Betrag zurück. In dem Tweet auf dem offizielle Apple Account hieß es

We are giving back to our community. We support Bitcoin and we believe you should too! All Bitcoin sent to our address below will be sent back to you doubled! Only going for the next 30 minutes.