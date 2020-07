Während Home Before Dark schon längere Zeit auf Apple TV+ läuft, ist der Kriegsfilm Greyhound mit Tom Hanks in der Hauptrolle am 10. Juli angelaufen. Nun stehen die deutschen Trailer zu „Home Before Dark“ und „Greyhound – Schlacht im Atlantik“ zur Ansicht bereit.

Apple TV+: deutsche Trailer zu Greyhound – Schlacht im Atlantik“ und „Home Before Dark“ sind da

Es ist durchaus normal, dass Apple zunächst englisch-sprachige Trailer veröffentlicht und diese anschießend für den internationalen Markt lokalisiert. Ab sofort stehen die deutschen Trailer zu Greyhound – Schlacht im Atlantik“ und „Home Before Dark“ zur Ansicht bereit.

Bei Greyhound führt US-Captain Ernest Krause (Tom Hanks) in einer riskanten Mission 37 Schiffe mit Soldaten und Ausrüstung über den Atlantik, um eine Niederlage der Alliierten im Zweiten Weltkrieg abzuwenden.

„Home Before Dark“ folgt einem jungen Mädchen, das von Brooklyn in die kleine Stadt am See zieht, die ihr Vater zurückgelassen hat. Während sie dort ist, führt ihr hartnäckiges Streben nach der Wahrheit dazu, dass sie einen kalten Fall entdeckt, den alle in der Stadt, einschließlich ihres eigenen Vaters, nur schwer vergessen können.