Vereinzelte Nutzer der neuesten MacBook Pro und MacBook Air Modelle meldeten in den letzten Wochen in den Support-Foren ein Kompatibilitätsproblem mit USB 2.0 Zubehör, das zum Absturz des Betriebssystems führen konnte. Wie Apple in den Release-Notes von macOS Catalina 10.15.6 verkündet, konnte das Unternehmen den Fehler beheben.

Apple behebt Probleme mit USB 2.0 Zubehör

Nachdem sich die Beschwerden von Nutzern auf Reddit und in den Apple-Support-Foren gehäuft hatten, bringt Apple nun den ersehnten Bugfix für das Problem. Laut den Berichten wurde über ein USB-C-Hub angeschlossenes USB 2.0 Zubehör zufällig vom MacBook getrennt, wobei hierbei das System gegebenenfalls auch abstürzt. Den veröffentlichten Berichten zufolge betraf das Problem nur die im Jahr 2020 eingeführten MacBook Modelle.

Obwohl in den Release-Notes von macOS Catalina 10.15.6 nur Mäuse und Trackpads erwähnt werden, betraf das Problem alle Arten von Geräten, einschließlich Tastaturen und anderes Zubehör. Selbst das Zurücksetzen des System Management Controllers (SMC), der abgesicherte Modus und eine Neuinstallation des Betriebssystems brachte keine dauerhafte Lösung.

Wie viele MacBooks letztendlich betroffen waren, lässt sich aus den Meldungen nur schwer nachvollziehen. Letztendlich handelte es sich um ein Software- bzw. Treiberproblem, das Apple mit macOS Catalina 10.15.6 in den Griff bekommen hat. Ihr könnt das Update am Mac über Systemeinstellungen -> Softwareupdate installieren. In unserem Fall war das Update auf einem MacBook Pro 2,96 GB groß. Der Neustart des Systems ist für die Installation erforderlich.