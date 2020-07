Zum Wochenende hat Apple nicht nur neue Serienfolgen zu Apple TV+ ins Rennen geschickt, auch zu Apple Arcade gibt es Neuigkeiten. Auf der einen Seite ist Necrobarista exklusiv gestartet und auf der anderen Seite haben Spiele, die bereits seit längerer Zeit für Apple Arcade Abonnenten bereit stehen, ein Update erhalten.

Necrobaristawird wie folgt beschrieben

In einem Café in einer Seitenstraße in Melbourne wird den Toten ein letzter Abend gewährt, an dem sie sich unter die Lebenden mischen dürfen. Für Maddy Xiao, Barista, Amateur-Nekromantin und neue Besitzerin des „Terminal“ könnten die Dinge nicht besser laufen – wenn man mal davon absieht, dass ihr ständig ein Vollstrecker des unerbittlichen Rats des Todes im Nacken sitzt…