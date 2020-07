Apple hat die Startseite von Apple․com zu Ehren des Kongressabgeordneten John Lewis, der vergangenen Freitag im Alter von 80 Jahren verstorben ist, angepasst. Die temporäre Homepage verzichtet auf Produktwerbung und zeigt stattdessen ein Bild des Kongressabgeordneten Lewis neben einem seiner Zitate.

John Lewis war dafür bekannt, sein Leben lang für Bürgerrechte und Gleichberechtigung zu kämpfen. Er wurde 1986 zum Kongressabgeordneten gewählt und war ein überzeugter Verfechter der Bürgerrechtsbewegung. Die neue Apple-Homepage verzichtet auf Produktwerbung zu Gunsten der Ehrung von Lewis. Neben einem Porträt des verstorbenen Kongressabgeordneten findet sich eines seiner vielen historischen Zitate:

“Never, ever be afraid to make some noise and get in good trouble, necessary trouble.”

Apple, Tim Cook und Lewis hatten in den letzten Jahren eine enge Beziehung. Im Jahr 2015 besuchte Lewis beispielsweise zusammen mit Cook Apples Hauptquartier in Cupertino und nahm sich dabei sogar die Zeit, mit Apple-Mitarbeitern über die Notwendigkeit von Diversität und Integration zu sprechen. Unter anderem sprach Lewis über Cook in einem TIME-Artikel in den besten Tönen:

Zudem meldete sich Tim Cook persönlich via Twitter zu Wort:

We have lost an American hero. John Lewis guided us toward a more righteous world. He marched in Selma, he marched on Washington—he marched for us all. His life’s work shaped our history and his legacy inspires us to continue the march for racial equity and justice. pic.twitter.com/WqW11757Io

— Tim Cook (@tim_cook) July 18, 2020