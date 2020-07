Nachdem Sky Anfang dieses Monats für Sky Q eine neue Preis- und Paketstruktur vorgestellt hat, hat das Unternehmen vor wenigen Tagen das neue „Entertainment & Cinema Ticket“. Dieses verbindet den Zugriff auf Serien und Filme in nur einem Ticket. Zum Start könnt ihr das neue „Entertainment & Cinema Ticket“ direkt mit 25 Prozent Rabatt testen. So habt ihr die Möglichkeit, zum wirklich überschaubaren Preis in das neue Sky Ticket hinein zu schnuppern.

Neues Sky „Entertainment & Cinema Ticket“ mit 25 Prozent Rabatt testen

Für Serien- und Filmfans halt Sky spannende Neuigkeiten bereit. Mit dem neuen Entertainment & Cinema Ticket sind Sky Ticket Kunden nun die ersten, die preisgekrönte Sky Originals, exklusive HBO-Serien und aktuelle Blockbuster streamen können – und das alles erstmals in einem Ticket. Der Preis kann sich in unseren Augen in jedem Fall sehen lassen. Standardmäßig werden 14,99 Euro. Neukunden können das neue Sky Ticket ganz einfach im ersten Monat mit 25 Prozent Preisvorteil testen. So werden nur 10,99 Euro fällig. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt nur einen Monat. Das Risiko ist in jedem Fall überschaubar.







Gleich zum Start des neuen Entertainment & Cinema Tickets können sich Film- und Serienfans auf viele hochkarätige Neuheiten freuen: Serienhighlights wie „Gangs of London“ (ab 23. Juli), „Perry Mason“, „Euphoria“, „Penny Dreadful: City of Angels“, „Rick & Morty“, „Westworld“, „Game of Thrones“, „Keeping Up With the Kardashians“ „Deputy – Einsatz in Los Angeles“ und „Upright“ sowie die neuesten Filme wie „Joker“, „Der Fall Collini“, „Zombieland – Doppelt hält besser“, „Everest: Ein Yeti will hoch hinaus“, „Gut gegen Nordwind“ und „Adams Family“ plus eine Vielzahl an Dokumentationen, Shows und Kinderprogrammen.

Das neue Entertainment & Cinema Ticket folgt auf zahlreiche Innovationen, die in den letzten Monaten auf Sky Ticket eingeführt wurden. So können Kunden bereits auf vielen Geräten mehr Inhalte als je zuvor in 1080p ansehen. Zudem sind zwei parallele Streams auf bis zu fünf Geräten inklusive fünf Wechselmöglichkeiten pro Monat verfügbar.

Klingt in jedem Fall spannend. Wie bereits erwähnt, erhaltet ihr im ersten Monat einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent und zahlt für das neue Entertainment & Cinema Ticket nur 10,99 Euro. Sollte euch das Ticket – aus welche Gründen auch immer – nicht zusagen, könnt ihr flexibel kündigen, so das keine weiteren Gebühren entstehen.