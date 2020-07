Apple hat über das Wochenende zwei neue „Behind the Mac“-Clips ins Rennen geschickt, mit denen Musiker James Blake und Fotograf Tyler Mitchel die Vorzüge des Macs und den Workflow mit diesem bewerben.

Apple veröffentlicht zwei neue „Behind the Mac“-Videos

Apple setzt seine „Behind the Mac“-Werbekampagne mit zwei neuen Clips fort. Das erste Video zeigt, wie Fotograf Tyler Mitchell innerhalb von 24 Stunden seine neue Porträtserie mit Elementen aus seinem eigenen Schlafzimmer aufnimmt und bearbeitet. Laut Apple wurden rund um die Wohnung des Fotografen Remote-Kameras aufgestellt, die seinen natürlichen kreativen Prozess festhalten.

Das zweite Video zeigt James Blake, der mit Logic Pro X seinen neuen Song „Ask For More“ erstellt, der ebenfalls innerhalb von 24 Stunden gedreht wurde. Erst Anfang dieses Monats hatte Apple einen „Behind the Mac“-Clip mit James Blake online gestellt.