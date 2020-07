Apples iPhone 12 Lineup wird erstmals 5G-Unterstützung bieten. Dabei deuten mehrere Gerüchte an, dass die für dieses Jahr geplanten iPhones sowohl Sub-6GHz- als auch mmWave-Netze unterstützen werden, also zwei verschiedene 5G-Technologien, die von den Netzbetreibern eingeführt werden. Für 2021 könnte Apple jedoch eine andere Strategie verfolgen.

Sub-6GHz- und mmWave-Modelle

Laut einem neuen Bericht von DigiTimes (via MacRumors) wird Apple beide 5G-Bänder bei jedem neuen iPhone 12 Modell unterstützen. Das bedeutet, dass sowohl Sub-6GHz als auch mmWave vom iPhone 12 bis hin zum iPhone 12 Pro Max unterstützt werden, falls dieses Gerücht zutrifft. Die Sub-6GHz-Technologie ist schneller als 4G, aber nicht so schnell wie mmWave und nicht für die rasend schnellen Geschwindigkeiten bekannt, die angepriesen werden, wenn Unternehmen über das 5G-Netz sprechen.

Der 5G-Netzausbau erfolgt von den Mobilfunkanbietern in unterschiedlichem Tempo, wobei die Verfügbarkeit beider Technologien je nach Markt und Netzbetreiber variiert, so dass es sinnvoll ist, Sub-6GHz sowohl mmWave für eine erste Einführung zu unterstützen. Dem Bericht zufolge wird Apple jedoch einen genaueren Blick auf die Märkte rund um den Globus werfen, insbesondere wenn die 5G-Verfügbarkeit voranschreitet, und abwägen, welche iPhone-Modelle 2021 mit der jeweiligen 5G-Technologie ausgestattet werden. Das behaupten zumindest „Industriequellen“ aus Taiwan.

Wenn also ein Markt die mmWave 5G-Technologie nicht unterstützt, wird Apple in dieser Region kein iPhone-Modell mit mmWave 5G-Unterstützung herausbringen. Das würde Apple in Bezug auf Modems etwas Geld sparen, sollte jedoch nächstes Jahr für eine ganze Reihe von SKUs sorgen.