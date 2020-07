Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) hat ein weiteres Mal Apples Smartphone-Markt unter die Lupe genommen und stellte fest, dass der Hersteller mit dem iPhone 11 einen Dauerrenner im Programm hat. Zudem erfüllt das neue iPhone SE 2020 seinen Job und motiviert viele Nutzer zum Upgrade.

iPhone-Verkäufe im 2. Quartal 2020

Laut den Marktforschern von CIRP machten das iPhone 11 und das iPhone 11 Pro etwa zwei Drittel der iPhone-Verkäufe in den Vereinigten Staaten aus. In diesem Jahr verteilten sich die Verkäufe ziemlich gleichmäßig auf die beiden Modelle. Das ist ein großer Unterschied zu Q2/2019, als das günstigere iPhone XR 65 Prozent der iPhone-Verkäufe in den USA ausmachte.

Der Bericht zeigt auch, dass das iPhone SE 2020 ein gutes Stück vom Kuchen abbekommen hat. Obwohl es erst ab Ende April 2020 erhältlich war (und damit einen Monat des Quartals verpasst wurde), machte das neue iPhone SE in diesem Quartal 19 Prozent der iPhone-Verkäufe in den USA aus.

„Alle paar Jahre bringt Apple ein neues, preisgünstiges iPhone mit aktuellen Funktionen heraus, um die Kunden, die ältere iPhones verwenden, zu begeistern. Das iPhone SE hat anscheinend dieses spezielle Segment der langjährigen iPhone-Nutzer erreicht“, erklärte Mike Levin, CIRP-Partner und Mitbegründer, in einer Stellungnahme zum Verkaufsbericht für das 2. Quartal 2020.

Apple hat bereits offiziell bekannt gegeben, dass das Unternehmen am 30. Juli seine Quartalszahlen für das fiskalische 3. Quartal 2020 verkünden wird. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das Apple Q3/2020 umfasst das kalendarische Q2/2020 und somit die Monate April, Mai und Juni 2020.