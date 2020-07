Die Deutsche Telekom hat „Apple iPhone Sonderpreise“ aufgelegt. Mit diesen spart ihr je nach Modell rund 100 Euro. Das erfreuliche ist, dass ihr die Aktion mit einer weiteren Promo bei der Telekom kombinieren lässt. Zusätzlich zum iPhone 11 Pro Rabatt erhaltet ihr 100 Euro Cashback und spart somit doppelt.

Telekom feiert „Apple iPhone Sonderpreise“

Bei der Telekom gibt es derzeit zwei interessante Aktionen. Da ihr beide Promos miteinander kombinieren könnt, ist der Deal in unseren Augen ziemlich heißt. Denkt ihr derzeit über die Anschaffung eines iPhone 11 Pro oder iPhone 11 Pro Max nach und kommt für euch ein Tarif bei der Deutschen Telekom in Frage, so liefert euch das Bonner Unternehmen aktuell die passenden Argument.

Über das iPhone 11 Pro bzw. iPhone 11 Pro Max müssen wir an dieser Stelle sicherlich nicht zu viele Worte verlieren. Bei den Geräten handelt es sich um die Flaggschiffe von Apple. iPhone 11 Pro bzw. iPhone 11 Pro max verfügen über ein 5,8 Zoll bzw. 6,5 Zoll Super Retina XDR Display, Face ID, Triple-Kamera, LTE, Bluetooth, Wifi und vieles mehr.









Vom 14.07. – 31.08.2020 erhalten Kunden, die einen MagentaMobil Tarif abschließen oder eine Vertragsverlängerung durchführen, das iPhone 11 Pro oder 11 Pro Max zum Sonderpreis. Zum Beispiel:

iPhone 11 Pro 64 GB im MagentaMobil XL mit Premium-Handy für 0,97 € statt 97,43 €

iPhone 11 Pro 64 GB im MagentaMobil L mit Premium-Handy für 97,43 € statt 194,91 €

iPhone 11 Pro Max 64 GB im MagentaMobil XL mit Premium-Handy für 107,18 € statt 194,91 €

iPhone 11 Pro Max 64 GB im MagentaMobil L mit Premium-Handy für 204,66 € statt 292,39 €

Zusätzlich 100 Euro Casback

Im Aktionszeitraum bis zum 27.07.2020 erhalten Kunden bei Abschluss eines neuen Mobilfunk-Vertrags mit und ohne Endgerät in den Tarifen MagentaMobil, MagentaMobil Young und Family Card (ausgeschlossen sind Special- Tarife und Datentarife) 100 Euro auf ihrem Girokonto gutgeschrieben (z. B. MagentaMobil S ohne Smartphone für 38,94 Euro pro Monat, Mindestvertragslaufzeit 24 Monate.

Nicht nur Neukunden profitieren von der Aktion, auch Bestandskunden können die 100 Euro erhalten. Kunden, die eine Vertragsverlängerung durchführen, erhalten ebenfalls die Gutschrift beim Wechsel in einen mindestens gleichwertigen Tarif der aktuellen Generation. Beachtet in jedem Fall die Aktionsbedingungen auf der Telekom Webseite.