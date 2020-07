Nachdem Apple nun schon länger iPhones im Zuge seines Trade-in-Programms mit einem Preisabzug auf den Neukauf vergütet, akzeptiert der Hersteller nun auch Android-Smartphones. Bisher gibt es das Angebot jedoch nur im US-Store. In Deutschland können weiterhin nur iPhones eingetauscht werden.

Motivation zum Wechsel

Bereits seit 2013 können Apple-Kunden beim Kauf eines iPhones ihr altes iPhone in Zahlung geben. Ein Blick auf das Trade-in-Programm zeigt, dass jetzt in den USA auch Android-Geräte angenommen werden, was genau genommen keine Premiere ist. So hatte Apple bereits 2015 kurz Android-Smartphones angenommen, die Idee jedoch schnell wieder verworfen. Jetzt nimmt man erneut einen Anlauf, wobei vorerst nur Geräte von Samsung und Google akzeptiert werden.

Je nach Modell gewährt Apple einen Rabatt zwischen 50 und 340 US-Dollar. Offiziell handelt es sich hierbei um eine zeitlich begrenzte Aktion. Somit will Apple wahrscheinlich erst einmal antesten, wie sich das Angebot auf die Kaufentscheidung eines Android-Nutzers auswirkt. Somit bleibt auch offen, ob die Aktion nach Deutschland kommt. Neben dem Trade-in-Programm bietet Apple weiterhin an, alte Geräte verantwor­tungs­voll und kostenlos zu entsorgen.

Folgende Android-Modelle werden von Apple für das Trade-in-Programm akzeptiert:

Samsung Galaxy S10+: Bis zu 270 US-Dollar

Samsung Galaxy S10: Bis zu 210 US-Dollar

Samsung Galaxy S10e: Bis zu 170 US-Dollar

Samsung Galaxy S9+: Bis zu 130 US-Dollar

Samsung Galaxy S9: Bis zu 100 US-Dollar

Samsung Galaxy S8+: Bis zu 100 US-Dollar

Samsung Galaxy S8: Bis zu 100 US-Dollar

Samsung Galaxy J7: Bis zu 100 US-Dollar

Samsung Note10: Bis zu 340 US-Dollar

Samsung Note9: Bis zu 190 US-Dollar

Samsung Note8: Bis zu 130 US-Dollar

Google Pixel 3 XL: Bis zu 130 US-Dollar

Google Pixel 3: Bis zu 130 US-Dollar

Google Pixel 3a: Bis zu 100 US-Dollar

Google Pixel 2 XL: Bis zu 100 US-Dollar

Google Pixel 2: Bis zu 100 US-Dollar

(Danke M.)