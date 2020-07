Apple TV+ soll insbesondere durch eine hohe Qualität überzeugen. Hierfür arbeitet Apple mit einigen hochkarätigen Filmstudios zusammen, darunter auch das Oscar-prämierte Indie-Studio A24, das für Apple den Roman “The Sky is Everywhere“ („Über mir der Himmel“) verfilmen soll. Wie Deadline berichtet, hat man mit der Schauspielerin Grace Kaufman ein neues Talent für die Filmadaption finden können.

“The Sky is Everywhere“

Apple gab letztes Jahr bekannt, dass man mit dem Filmstudio A24 eine mehrjährige Partnerschaft eingegangen ist. A24 ist größtenteils für Independent-Filme bekannt, darunter die Oscar-prämierten Projekte „Moonlight“ und „Amy“. Nachdem der erste von Apple bestellte A24-Film „On the Rocks“ bereits in Produktion ist, kündigte sich Ende letzten Jahres mit der Literaturverfilmung “The Sky is Everywhere“ das zweite Projekt der mehrjährigen Partnerschaft an. Dann wurde es jedoch ruhig um das Projekt. Nun tut sich wieder etwas in Hollywood, und so zeigt sich mit der Film-Newcomerin Grace Kaufman eine der ersten vielversprechenden Verpflichtungen für das Drama.

Grace Kaufman hat bisher hauptsächlich beim Fernsehen gearbeitet und in Serien wie TNTs „The Last Ship“ und CBS‘ „Man With a Plan“, wo sie die Tochter von „Friends“-Star Matt LeBlanc spielte, mitgewirkt. Das Drehbuch wird von der Romanautorin Jandy Nelson geschrieben. Josephine Decker („Madeline’s Madeline“) wird die Regie führen. Denise Di Novi und Margaret French Isaac sind zusammen mit Decker die ausführenden Produzenten des Films.

„The Sky is Everywhere“ begleitet die amerikanische Schülerin Lennie Walker (gespielt von Kaufman), die mit dem Tod ihrer älteren Schwester zu kämpfen hat. Nach einer Liebesbeziehung mit dem ehemaligen Verlobten ihrer Schwester und einem Mitschüler, der ihre Liebe zur Musik teilt, muss sich Lennie für eine der Beziehungen entscheiden.