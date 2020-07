WLAN über den Wolken ist grundsätzlich schon seit längerem möglich, war bislang jedoch eine kostspielige Angelegenheit. Die Deutsche Telekom hält am heutigen Tag für ihre Kunden spannende Neuigkeiten bereit.

Privatkunden der Deutschen Telekom können auf europäischen Kurz- und Mittelstreckenflügen der Lufthansa, Eurowings und Austrian Airlines seit dem 21. April 2020 kostenlos WLAN nutzen. Mit der Inflight Europa Flat entstehen keine Kosten. So können Privatkunden an Bord im Internet surfen oder zum Beispiel noch schnell einen Mietwagen für den Urlaub buchen.Das Angebot gilt zunächst bis zum 31.12.2021. Geschäftskunden profitieren von diesem Service der Telekom schon länger.

Die Telekom schreibt

Privatkunden buchen die Inflight Europa Flat ab dem Tarif Magenta Mobil M kostenlos hinzu. Für Geschäftskunden ist die Flatrate jetzt auch ab dem Tarif Business Mobil M kostenlos verfügbar. Die Option wird einfach vor Reiseantritt gebucht.

Das Angebot gilt bei Lufthansa, Eurowings und Austrian Airlines auf deutschen Inlandsflügen sowie auf europäischen Kurz- und Mittelstrecken. Ob die WLAN-Nutzung im entsprechenden Flugzeug möglich ist, erfahren die Fluggäste über die Bordansage.

Der Login in die Inflight HotSpots erfolgt entweder manuell über das Portal der jeweiligen Fluglinie oder ganz einfach über die Connect App der Telekom Deutschland. Das WLAN an Bord der Fluggesellschaften ist verfügbar, sobald die Reiseflughöhe erreicht ist. Die App zeigt dann automatisch den verfügbaren HotSpot an und fragt, ob eine Verbindung aufgebaut werden soll.

Das Angebot gilt nicht nur für Kunden der Deutschen Telekom, sondern auch für Privat- und Geschäftskunden von Magyar Telekom, Hrvatski Telekom, Slovak Telekom und T-Mobile Czech Republic. Statt der Connect App ist hier die One App erforderlich.