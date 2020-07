Im Laufe des heutigen Vormittags haben die Verantwortlichen von Eve Systems ihrer „Eve für HomeKit“-App ein großes Update verbessert. Dieses bringt neben verschiedenen Bugfixes auch neue Funktionen mit.



„Eve für HomeKit“ in Version 4.4 erschienen

Eve 4.4 steht ab sofort im App Store als Download bereit. Die Neuerungen können sich sehen lassen. Eve 4.4 bringt unter anderem smartes Pausieren von Zeitplänen für Eve Aqua, weitere Verbesserungen von Kontextmenüs sowie diverse Bugfixes mit sich.

Eve 4.4 im Überblick

Smartes Pausieren von Zeitplänen

Pausiere deinen Bewässerungszeitplan anhand der Regenwahrscheinlichkeit — mit der komplett überarbeiteten Integration von Eve Aqua mit der Kurzbefehle-App wird das zum Kinderspiel. Der bereits vorkonfigurierte Kurzbefehl lässt sich ganz einfach über die Eve-App installieren und anschließend per Siri oder Tipp in der Kurzbefehle-App oder dem Widget in der „Heute“-Ansicht aktivieren. Mit nur einem Befehl wird so der Wetterbericht überprüft und automatisch dein Zeitplan pausiert, wenn die Regenwahrscheinlichkeit über deinem Schwellenwert liegt.

Verbesserte Kontextmenüs

Durch Tippen und Halten des App-Icons auf deinem Home-Bildschirm startest du sofort in das Zuhause deiner Wahl.

Springe schnell zur Detailansicht von Graphen, Ereignis-Listen und Vollbild-Ansicht von Kameras.

Kopieren und Einsetzen von Farben. Du kannst ab sofort die schöne Farbe deiner Stimmungslampe einfach auf jede andere HomeKit-fähige Lampe übertragen — auf eine einzelne Lampe, oder gleich auf alle Lampen in einem Raum. Farben, die dir besonders gut gefällt, kannst du gleich über das Kontextmenü zu deinen Favoriten hinzufügen.

Weitere Verfeinerungen

Verbessertes Startverhalten.

Sortiermöglichkeit verschiedener Zuhause.

Verbesserte HomePass-Integration — sofern du die hervorragende HomePass-App zur Verwaltung deiner HomeKit-Gerätecodes verwendest, kannst du beim Hinzufügen eines Geräts über Eve automatisch alle Geräteinformationen weiterleiten.

Viele weitere allgemeine Verbesserungen.

Übrigens: Mit Eve für HomeKit können nicht nur die Eve-eigenen Produkte gesteuert werden, sondern sämtliche HomeKit-Produkte.