Jahr für Jahr werden die Gewinner der iPhone Photography Awards (kurz: IPPAWARDS) im Juli bekannt gegeben. Vor wenigen Augenblicken war es wieder soweit und die Gewinner des Jahres 2020 stehen fest. Wenn ihr uns fragt, so sind wieder ein paar ziemlich beeindruckende Fotos dabei.

Die Gewinner der iPhone Photography Awards 2020 stehen fest

Wenn wir uns an das Original iPhone aus dem Jahr 2007 zurück erinnern, so hat dieses für damalige Verhältnisse vernünftige Fotos geschossen. Die Fotos waren zwar nicht überragend, dafür hat uns Apple eine Kamera bzw. ein iPhone mit an die Hand gegeben, die immer dabei war. Seitdem sind rund 13 Jahre vergangen und Apple hat in den letzten Jahren einen immer stärkeren Fokus auf das Kamerasystem der Geräte gelegt. Vergleich man iPhone-Fotos aus dem Jahr 2007 und 2020 so ist dies ein Unterschied zwischen Tag und Nacht.

Nun wurden wieder die besten iPhone-Fotos gekürt. Die iPhone Photography Awards sind der erste und am längsten laufende iPhone-Fotowettbewerb. IPPAWARDS wurde 2007 gegründet und feiert die Kreativität von iPhone-Fotografen, seit das iPhone erstmals Nutzer weltweit inspiriert, begeistert und engagiert.

Seitdem hat IPPAWARDS jedes Jahr die besten iPhone-Fotos gekürt. Die Gewinner werden von angesehenen Jurymitgliedern in einem mehrstufigen Prozess ausgewählt und die Fotografen des Jahres werden dann ausgezeichnet.

Die diesjährigen Gewinner wurden aus über 20 Ländern weltweit ausgewählt. Dutzende von Gewinnerfotos spiegeln kraftvolle Weltbilder wider, von weiten Landschaften bis zu einem einzigen Baum, von Stadtstraßen bis zu abgelegener Trostlosigkeit, von Mühe und Not bis zu einem privaten Moment in der Sonne.

Interessanterweise sind auch diese Jahr nicht nur die aktuellen iPhone-Modelle, sondern auch ältere Generationen (z.B. iPhone 7 Plus oder das iPhone SE) vertreten. Die Gewinner in allen Kategorien findet ihr hier.