Im Herbst dieses Jahres wird aller Voraussicht das neue iPhone-Lineup vorgestellt. Neben technischen Neuerungen wie eine 5G-Konnektivität wird auch ein größeres Design-Update erwartet. Einige talentierte Designer haben in den letzten Monaten einen beeindruckenden Job geleistet und die aktuellen Gerüchte in Form gebracht. So auch im heutigen Konzept-Video, das uns das (vermutete) komplette iPhone 12 Lineup zeigt und sogar einen Blick auf ein iPhone SE 2021 wagt.

Konzept-Video zeigt iPhone 12 Lineup und iPhone SE 2021

Bevor Apple im Herbst neue iPhone 12 Modelle vorstellen und auf den Markt bringen wird, müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Solange versorgt uns einmal mehr ConceptsiPhone mit Bildmaterial. Dieses Mal gibt es das ganze Programm.

Zu sehen sind das iPhone 12 (5,4 Zoll), iPhone 12 Max (6,1 Zoll), iPhone 12 Pro (6,1 Zoll) und iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll). Als Special-Guest tritt sogar ein iPhone SE 2021 auf. Dementsprechend lange fällt das Konzept-Video mit seinen gut 10 Minuten aus. Ein Blick lohnt sich jedoch. So fasst der Designer gekonnt alle bisherigen Gerüchte treffend zusammen und bindet bei der Gelegenheit auch einige eigene Ideen ein, wie die Farbauswahl für das iPhone 12 oder das Design des iPhone SE 2021.

Zu sehen ist vor allem, dass das Design des iPhone 12 kantiger werden soll und damit ein Stück weit an das iPhone 4 / iPhone 5 bzw. die aktuellen iPad Pro Modelle erinnert. Bei allen neuen Modellen sollen ein OLED-Display sowie ein 5G-Chip verbaut werden. Beim iPhone 12 Pro (Max) könnte zusätzlich ein LiDAR-Scanner (genau wie beim iPad Pro) zum Einsatz kommen.

Das iPhone SE bleibt im Konzept seinen „Rundungen“ treu und erinnert damit eher an die aktuelle Generation. Beim Display orientiert sich der Designer jedoch am iPhone X und Co. Somit nimmt hier der Bildschirm (jetzt mit Notch) einen Großteil der Vorderseite ein. An dieser Stelle sei erwähnt, dass in der Gerüchteküche bisher keine größere Rede von einem solchen iPhone SE 2021 ist, lediglich das iPhone SE Plus wird für nächstes Jahr erwartet.