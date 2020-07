Erst gestern haben wir euch auf eine neue Apple Watch Herausforderung für Apple Mitarbeiter aufmerksam gemacht. In Kürze startet eine weitere Challenge. Diese ist allerdings Anwendern in China vorbehalten.

Apple startet neue Apple Watch Challenge in China

In regelmäßigen Abständen finden sogenannte Apple Watch Herausforderungen statt. Manche Challenges veranstaltet Apple global, andere wiederum finden nur in bestimmten Ländern oder Regionen statt.

Apple wird den Nationalen Fitness-Tag in China erneut mit einer Apple Watch Activity Challenge feiern. Apple Watch-Benutzer in China können einen speziellen Aktivitätspreis freischalten, indem sie am 8. August mindestens 30 Minuten lang trainieren. Das Training kann über die Wirkout-App oder die App eines Drittanbieters absolviert werden, die ihre Daten an Apple Health-App sende.

Apple belohnt Benutzer mit exklusiven Abzeichen in der Aktivitäts-App sowie animierten Aufklebern zur Verwendung in Nachrichten und FaceTime. China hat seit den Olympischen Spielen 2008 in Peking jedes Jahr den Nationalen Fitness-Tag gefeiert. Das Jahr 2020 stellt das dritte Jahr in Folge dar, in dem Apple die passende Apple Watch Activity Challenge veranstaltet.