In der Nacht zu heute hat Apple die Signatur von iOS 13.5.1 gestoppt. Dies ist ein normales Vorgehen von Apple und es geschieht alle paar Wochen, dass Apple eine „veraltete“ iOS-Version in den Ruhezustand schickt. Habt ihr bereits iOS 13.6 installiert, so gibt es ab sofort kein Zurück mehr.

Downgrade auf iOS 13.5.1 nicht mehr möglich

Kürzlich hat Apple die finale Version von iOS 13.6 veröffentlicht. Mit dem Update hat Apple nicht nur Fehler beseitigt, sondern auch neue Funktionen eingeführt. Hier denken wir unter anderem an die Unterstützung von CarKey.

Nun hat Apple die Signatur von iOS 13.5.1 eingestellt. Es stellt ein übliches Prozedere dar, dass Apple kurz nachdem eine neue iOS-Version erschienen ist, die Signatur der älteren iOS-Version stoppt, so dass kein Downgrade auf diese Version mehr möglich ist. Nun hat es iOS 13.5.1 getroffen.

Was hat es damit auf sich? Falls ihr bereits auf iOS 13.6 geupdatet habt, so habt ihr ab sofort keine Möglichkeit mehr, zu iOS 13.5.1 zurück zu kehren. Apple gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, so dass ein Downgrade auf eine ältere Version grds. möglich ist. Dies kann manchmal sinnvoll sein, wenn mit der neuen Version Probleme auftreten. Dann können Anwender zurück auf die funktionierende Version.