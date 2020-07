Am 10. Juli ist das Tom Hanks Kriegsdrama exklusiv auf Apple TV+ angelaufen. Zunächst stand ausschließlich die englische Tonspur bereit. Allein diese sorgte für einen Rekordstart auf Apple TV+. Kein anderer Film und keine andere Serie konnten mehr Zuschauer am ersten Wochenende vor die Mattscheibe locken. Gleichzeitig soll der Film ein Zuschauerpublikum haben, das einem großen Kinokassenhit während der Sommermonate entspricht. Apple versprach, dass die deutsche Tonspur in Kürze verfügbar sein wird. Dies ist nun der Fall.

Greyhound: deutsche Tonspur steht bereit

Um was dreht es sich bei Greyhound?

In einer riskanten Mission führt US-Captain Ernest Krause (Tom Hanks) 37 Schiffe mit Soldaten und Ausrüstung über den Atlantik, um eine Niederlage der Alliierten im Zweiten Weltkrieg abzuwenden. 30 Prozent derjenigen, die den Film gesehen haben, waren Apple TV+ Neukunden.

Zunächst stand nur die englische Fassung bereit. Zwischenzeitlich lieferte Apple unter anderem die französische, italienische und portugiesische Fassung nach. Nun ist es soweit und auch die deutsche Synchronfassung steht ab sofort neben dem deutschen Untertitel bereit. Aber auch die japanische und spanische Tonspur können mittlerweile ausgewählt werden. (Danke für eure Hinweise)