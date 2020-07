Mit dem o2 HomeSpot bietet der Mobilfunkanbieter im übertragenen Sinne „WLAN aus der Steckdose an“. Der HomeSpot lässt sich ab sofort online buchen.

o2 HomeSpot als DSL-Alternative: Highspeed-Internet ganz ohne DSL- und Kabelanschluss

o2 HomeSpot ist eine echte Alternative zum DSL- und Kabelanschluss. Ihr möchtet zuhause schnelles Internet nutzen, ein DSL-Anschluss ist aber vor Ort nicht verfügbar oder bietet nur eine langsame Leitung? Kein Problem: Der o2 HomeSpot ermöglicht allen WLAN-fähigen Geräten Internet über LTE. Einfach an eine Steckdose anschließen und mit bis zu 64 Geräten nach Belieben im WLAN surfen. Bis zu 225 MBit/s dank LTE Max. Für ruckelfreies Surfen, Streaming und Gaming.

Wieviel Datenvolumen ihr benötigt, legt ihr persönlich fest. o2 my Data Spot bietet euch 100GB Highspeed-Volumen zum Preis von nur 29,99 Euro monatlich. o2 My Data Spot Unlimited bietet euch unbegrenztes Datenvolumen. Dafür werden monatlich 49,99 Euro fällig. Ihr möchtet flexibel bleiben? Mit o2 My Data Spot Flex könnt ihr euren HomeSpot-Prepaid-Tarif nach Belieben wöchentlich mit 10 GB aufladen und mit bis zu 225 MBit/s surfen. In diesem Tarif werden 9,99 Euro wöchentlich fällig.