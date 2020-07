In den vergangenen Jahren hat Apple die jeweils neue iPhone-Generation im September vorgestellt und mindestens ein neues Modell auch im September in die Verkaufsregale gestellt. In diesem Jahr könnte sich das Ganze aufgrund des Coronavirus auf Oktober verzögern.

iPhone 12 (Pro) soll angeblich im Oktober in den Verkauf gehen

Laufen die iPhone-Präsentation sowie der -Verkaufsstart in diesem Jahr etwas verzögert? In den letzten Wochen und Monaten haben wir immer mal wieder davon gelesen, dass Apple aufgrund von COVID-19 etwas hinter dem Zeitplan hinterherhinkt.

Apple könnte zwar die iPhone-Modelle im September vorstellen, der Verkaufsstark könnte jedoch erst im Oktober erfolgen. Unsere japanischen Kollegen von Macotakara sprechen von Ende Oktober. Etwas irritierend ist allerdings die Aussage, dass die LTE-Modelle im Oktober in den Verkauf gehen und die 5G-Modelle im November folgen.

Bis dato gingen wir davon aus, dass alle iPhone 12 (Pro) Modelle mit OLED und 5G-Chip ausgerüstet werden. Insgesamt werden vier neue Modelle erwartet, darunter rein 5,4 und 6,1 Zoll iPhone 12 sowie ein 6,1 und 6,7 Zoll iPhone 12 Pro.