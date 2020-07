Im Rahmen der diesjährigen Apple Worldwide Developers Conference kündigte der Hersteller aus Cupertino seine Pläne zur Umstellung der Mac-Produktpalette auf kundenspezifische Apple Silicon Prozessoren an. In diesem Zusammenhang hat Apple den Entwicklern ein Developer Transition Kit zur Verfügung gestellt, in dem ein Mac mini mit A12Z SoC (System-on-a-Chip) angeboten wird. Nun sind neue Benchmarks aufgetaucht, die erstmals nativ auf dem Mac mini ausgeführt wurden.

Apple Developer Transition Kit Benchmarks

Im vergangenen Monat tauchten die ersten Benchmarks für das Developer Transition Kit auf. Diese Benchmarks wurden jedoch unter Virtualisierung mit der Rosetta-Technologie von Apple durchgeführt. Das Durchlaufen von Rosetta schadet der Leistung, auch wenn Apple darauf hinweist, dass das System weitaus leistungsfähiger ist als die bisherige Virtualisierungstechnologie.

Nun sind neue Benchmarks aufgetaucht, die zeigen, dass Geekbench 5 Pro auf dem Developer Transition Kit nativ auf dem Mac mini läuft – was bedeutet, dass die Leistung durch die Virtualisierung nicht beeinträchtigt werden sollte.

Die Ergebnisse zeigen einen Single-Core-Wert von 1098 Punkten und einen Multi-Core-Wert von 4555 Punkten. Im Vergleich dazu beträgt der erreichte Wert bei den vorherigen Messungen 800 Punkte beim Single-Core-Test und 2600 Punkte beim Multi-Core-Test. Zum Vergleich: Das Einstiegsmodell des MacBook Air 2020 erreicht eine Geekbench-Bewertung von 1005 Punkten beim Single-Core-Test und 2000 Punkten beim Multi-Core-Test.

Auch hier ist es wichtig, daran zu denken, dass das Developer Transition Kit ausschließlich für Entwickler zur Portierung ihrer Apps gedacht ist. Die Hardware, die Apple an Kunden ausliefert, wird sicherlich noch leistungsfähigere Prozessoren enthalten. Wir erwarten den ersten Apple Silicon Mac noch in diesem Jahr.