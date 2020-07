Apple-Partner Corning hat heute sein neustes Produkt vorgestellt, das er Gorilla Glass Victus nennt. Das Display-Glas der nächsten Generation ist widerstandsfähiger als frühere Versionen von Gorilla Glass. Wie Corning erklärt, können Hersteller wie Apple mit dem neuen Produkt deutliche Verbesserungen bei der Fall- und Kratzfestigkeit ihrer Geräte erzielen.

Gorilla Glass Victus

Corning verspricht, dass Gorilla Glass Victus Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe aushalten kann, was gegenüber dem derzeitigen Versprechen eines Schutzes vor Stürzen aus 1,6 Metern schon einmal vielversprechend klingt. Aus einem Meter Höhe soll das neue Glas im Durchschnitt 20 Stürze überstehen. Auch hier ist das neue Produkt (wenig überraschend) dem Vorgänger überlegen. Gorilla Glass 6 übersteht im Durchschnitt 15 Stürze aus einem Meter Höhe. Auch den Vergleich zur Konkurrenz widmet sich Corning und gibt an, dass Aluminosilikatgläser anderer Hersteller in der Regel bei einem Fall aus weniger als 0,8 Metern Höhe den Kürzeren ziehen.

Darüber hinaus erklärt Corning, dass Gorilla Glass Victus doppelt so kratzfest sein wird wie die derzeitige Hardware. Dies ist eine entscheidende Verbesserung, da Mängel wie Kratzer das Glas anfälliger für eventuelle Risse und Zersplitterungen machen. Corning arbeitet auch an der Entwicklung von keimhemmendem Glas, aber diese Technologie ist laut CEO John Bayne kein Bestandteil von Gorilla Glass Victus.

Corning ist ein langjähriger Lieferant von Apple, wobei Gorilla Glass in Geräten der gesamten Apple-Produktpalette verwendet wird. Wir können davon ausgehen, dass Apple auch an Victus interessiert ist. Im Jahr 2017 stellte Apple Corning im Rahmen seines Advanced Manufacturing Fund 200 Millionen Dollar für Forschung, Entwicklung und neue Geräte zur Verfügung. Ende 2019 stellte Apple weitere 250 Millionen Dollar bereit.

In einem Video zeigt Corning sein Gorilla Glass Victus in Aktion: