In Bangkok wird voraussichtlich bald der zweite Apple Store eröffnet. Der neue Apple Store befindet sich vor dem Einkaufszentrum Central World und erinnert an das Steve Jobs Theater, welches im Apple Park für Events bereitsteht.

Apple Store im Design des Steve Jobs Theater

Es gibt einige Apple Stores, die man gerne auch als besondere Design-Meisterwerke bezeichnen kann. Der Glaswürfel in der Fifth Avenue in New York wäre da so ein Kandidat. Der Apple Piazza Liberty in Mailand ist mit seinen Wasserfontänen zweifelsohne auch ein außergewöhnlicher Hingucker. Wie uns der aufmerksame Twitter-Nutzer @TeRry_p nun zeigt, wird der neuste Apple Store in Bangkok wohl auch zu diesen besonderen Verkaufsstellen von Apple gehören.

In einigen Momentaufnahmen können wir schon jetzt sehen, dass der noch im Bau befindliche Apple Store vor dem Einkaufszentrum Central World an das Steve Jobs Theater erinnert, in dem wir schon die eine oder andere Keynote sehen durften. Ähnlich wie das Steve Jobs Theater setzt der zweistöckige Store auf eine 360-Grad-Glasfläche, mit einem flachen Dach. Die erste Etage soll den Kunden und denjenigen dienen, die Hilfe bei Reparaturen suchen. In der zweiten Etage wird das Forum im Rahmen von „Today at Apple“ Sessions eingerichtet.

Ein offizieller Eröffnungstermin ist aktuell noch nicht bekannt. Zunächst war zwar der 25. Juli im Gespräch. Dies wurde mittlerweile jedoch von 9to5Macs Michael Steeber revidiert. Eine Eröffnung wird voraussichtlich dennoch in naher Zukunft erfolgen.