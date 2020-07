Zum Wochenende möchten wir euch auf einen weiteren Neuzugang auf Apple Arcade aufmerksam machen. Ab sofort steht Abonnenten das Rätselabenteuer „The Lullaby of Life“ zur Verfügung. Darüberhinaus gibt es spannende Updates, Erweiterungen & neuen In-Game Content für Bestands-Spiele.

„The Lullaby of Life“ ist da

Für Rätselfreunde ab vier Jahren steht ab sofort „The Lullaby of Life“ auf Apple Arcade bereit. Bei dem neuen Rätselabenteuer des mexikanischen Spiele-Entwicklers „1 Simple Game“ nutzt man die Kraft der Musik, um das Leben erblühen zu lassen. Lullaby of Life spielt in einem Universum, das derzeit inaktiv ist, aber voller Potential steckt. Spieler bringen zusammen mit dem musikalischen Wesen BomBo, Leben in diese sonst so träge Welt. Mit jeder präzise gespielten Note verwandelt BomBo die Welt in einen wunderbaren und zauberhaften Ort voller Musik, Farbe und Leben.

Spannende Updates, Erweiterungen & neuer In-Game Content

Darüberhinaus steht zu verschiedenen weiteren Spielen ein Update. Folgende Spiele wurden kürzlich aktualisiert:

Was ist nochmal Apple Arcade?

Apple Arcade ermöglicht grenzenlosen Spielegenuss über alle Apple-Plattformen hinweg. Für diesen neuartigen Abo-Service für Spiele hat sich Apple mit einigen der innovativsten Spiele-Entwickler der Welt zusammen­getan, um gemeinsam die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Abonnenten erhalten die Vollversion jedes Spieles einschließlich künftiger Updates und Erweiterungen, alles komplett ohne Werbung oder In-App Käufe. Viele Spiele unterstützen die Bedienung über kabellose Spielecontroller darunter Xbox Wireless Controller mit Bluetooth, PlayStation DualShock 4 und MFi Controller. Nach Ablauf des kostenlosen einmonatigen Probeabos bietet Apple Arcade für 4,99 Euro pro Monat unbegrenzten Zugriff für bis zu sechs Familienmitglieder auf den gesamten Katalog von über 100 neuen, exklusiven Spielen, die alle auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV spielbar sind.