Am Mittwoch Abend hatte Apple die iOS 14 Beta 3 für Entwickler freigeben. Einen Tag später folgte die iOS 14 Public Beta 2. Diese entspricht der Beta 3. Auf die größeren Veränderungen, die die neue Beta mit sich bringt, haben wir euch bereits aufmerksam gemacht. Allerdings gibt es noch viele weitere Anpassungen.

iOS 14 Beta 3: Über 70 Änderungen

Mit der Beta 1 und Beta 2 hat Apple die Basis für iOS 14 gelegt. Mittlerweile sind wir bei der Beta 3 angekommen und die Sprünge von Beta zu Beta werden bis zur finalen Version immer kleiner. Von nun an gilt es, kleinere Neuerungen zu implementieren und in erster Linie Fehler zu beseitigten. Bis zu finalen Version – wir rechnen Ende September damit – liegt noch einiges an Fleißarbeit vor den Entwicklern in Cupertino. Das eingebundene Video zeigt euch, welche Änderungen Apple mit der Beta 3 vorgenommen hat.