Im April dieses Jahres ist die Beastie Boys Story exklusiv auf Apple TV+ angelaufen. Wenn ihr uns fragt, so ist Apple mit der Doku ein „Fang“ gelungen“. Nun hat der Hersteller das begleitende Video „Beastie Boys Story – Illustrated in 5 Posters by Geoff McFetridge“ im hauseigenen YouTube-Kanal veröffentlicht.

Apple veröffentlicht „Beastie Boys Story – Illustrated in 5 Posters by Geoff McFetridge“

Ab sofort steht das Video „Beastie Boys Story – Illustrated in 5 Posters by Geoff McFetridge“ im Apple YouTube Kanal bereit. In 337 Sekunden geht es rund um Ad-Rock, Mike D, MCA.

In der Videobeschreibung heißt es