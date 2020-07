Apple sendet über seine Karten-App Push-Benachrichtigungen an Reisende, um Nutzer nach einer internationalen Reise an die empfohlene Anleitung zur Selbstisolierung zu erinnern. Diese wird von der CDC (Centers for Disease Control and Prevention) zur Verfügung gestellt.

Erinnerung an die Selbstisolierung

Wie Twitter-Nutzer Kyle Seth Gray festgestellt hat, wird die neue Meldung kontextabhängig angezeigt. Statt einer pauschalen Nachricht, die an alle Nutzer von Apple Maps verschickt wird, richtet sie sich anscheinend an Personen, die in letzter Zeit international gereist sind und beispielsweise einen Flughafen besucht haben. Vermutlich wird dabei geräteinterne Intelligenz verwendet, da Apple bei Funktionen wie dieser strikt auf die Wahrung der Privatsphäre achtet.

Die Benachrichtigung beinhaltet einen Link zu einer Anleitung der CDC, in der weiterführende Informationen vermittelt werden. Unter anderem heißt es hier, dass Heimkehrer Kontakt mit anderen vermeiden und zweimal täglich ihre Körpertemperatur messen sollen.

Apple Maps now sends you a notification if you’ve recently been to an airport pic.twitter.com/BJSs2c6CQM — Kyle Seth Gray (@kylesethgray) July 24, 2020

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple in der Karten App auf COVID-19 Bezug nimmt. Im April begann Apple Maps in den USA mit der Darstellung von COVID-19-Teststandorten, um Nutzern zu helfen, sich testen zu lassen, wenn sie mögliche Coronavirus-Symptome zeigten.