Wie Apple mitteilt, wird Werner Herzogs neueste Dokumentation „Fireball“ auf Apple TV+ Premiere feiern, nachdem das Unternehmen die Rechte an dem Film erworben hat. „Fireball“ widmet sich Sternschnuppen, Meteoriten und ähnlichen Ereignissen, die die menschliche Vorstellungskraft beflügeln.

„Fireball“ auf Apple TV+

Apple kündigte heute „Fireball“ an, einen Original-Feature-Dokumentarfilm unter der Regie des renommierten Filmemachers Werner Herzog und Professor Clive Oppenheimer. „Fireball“ reiht sich in die Liste der Apple-Originalfilme ein und wird weltweit in über 100 Ländern auf Apple TV+ zum ersten Mal gezeigt. Ein Veröffentlichungstermin wurde noch nicht bekanntgegeben.

Im Anschluss an ihre für den Oscar nominierte Arbeit „Encounters at the End of the World“ (Begegnungen am Ende der Welt) und das Emmy-nominierte Werk „Into the Inferno“ nimmt Herzog und Oppenheimer den Zuschauer in ihrem neuen Film „Fireball“ mit auf eine außergewöhnliche Reise. Hier zeigen sie, „wie Sternschnuppen, Meteoriten und tiefe Einschläge die menschliche Vorstellungskraft auf andere Reiche und Welten sowie auf unsere Vergangenheit und unsere Zukunft fokussiert haben.“

Der Film reiht sich ein in die Reihe von der Kritik gefeierten Apple-Original-Dokumentarfilme, darunter der mit dem Sundance US Grand Jury Prize 2020 ausgezeichnete Dokumentarfilm „Boys State“ und der für den Cinema for Peace International Green Film preisgekrönte Dokumentarfilm „Die Elefantenmutter“. Ebenfalls gut angekommen ist der Dokumentarfilm „Beastie Boys Story“, der von der New York Times als „bewegende und großzügige Elegie“ gefeiert wurde. „Visible: Out On Television“, wird vom Hollywood Reporter sogar als „die vielleicht größte Fernsehleistung des Jahres 2020“ bezeichnet.