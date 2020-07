Apple hat den offiziellen Trailer zur 2. Staffel von „For All Mankind“ veröffentlicht. Diesen hatte Apple zunächst auf IMDb freigegeben, mittlerweile steht dieser auch auf YouTube bereit.

Apple veröffentlicht offiziellen Trailer zu „For All Mankind – Staffel 2“

„For All Mankind“ gehörte zu den ersten Serien, die im vergangenen Jahr auf Apple TV+ zu sehen waren. Vor einigen Monaten wurde bereits offiziell bestätigt, dass Apple eine zweite Staffel in Auftrag gibt und nu gibt es die ersten Bilder zu dieser zu sehen.

Das Rennen geht in Staffel 2 weiter. For All Mankind wird von Emmy-Preisträger Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica), Matt Wolpert und Ben Nedivi kreiert. „For All Mankind“ erzählt vom Leben der Astronauten, Ingenieure und ihren Familien und stellt sich eine Welt vor, in der das globale Wettrennen ins All nie beendet wurde und das Weltraumprogramm das kulturelle Herzstück aller amerikanischen Hoffnungen und Träume geblieben ist.

Bei For All Mankind spielen unter Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones und Jodi Balfour mit. Ronald D. Moore, Maril Davis, Matt Wolpert und Ben Nedivi fungieren als ausführende Produzenten.