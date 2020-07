Bereits im Januar auf der CES 2020 angekündigt, wird bald die neue Flutlicht-Kamera Arlo Pro 3 auf den Markt kommen. Das Produkt stellt die weltweit erste batteriebetriebene 2K sowie 100% kabellose Flutlicht-Kamera dar. Um das Paket abzurunden, gibt der Hersteller nun bekannt, dass die Kamera auch HomeKit unterstützen wird.

HomeKit für Arlo Pro 3 Flutlicht-Kamera

Arlo blickt mittlerweile auf ein ordentliches Portfolio an Überwachungskameras. Eine kabellose Flutlicht-Kamera fehlte jedoch noch im Programm. Bisher war nur bekannt, dass die Kamera mit der hauseigenen Arlo-App, dem Google Assistant und Alexa bedient werden kann. Wie Arlo nun auf der zugehörigen Produktseite verrät, wird die Kamera auch Apples HomeKit unterstützen. Das bedeutet, dass wir u.a. den Kamera-Stream auch in der Home-App einsehen können. HomeKit Secure Video, also das Aufzeichnen in der iCloud, wird nicht erwähnt.

Die Arlo Pro 3 Flutlicht-Kamera erleuchtet mit Auslösen des Bewegungsmelders einen sieben Meter Radius. Dabei erfasst eine 2K-Videoaufzeichnung alle wichtigen Details. Der große Vorteil gegenüber anderen Flutlicht-Kameras ist das kabellose Design, so dass eine flexible Positionierung der Kamera möglich ist, womit die sonst toten Winkel eines Grundstücks einfacher ausgeleuchtet werden können. Die Leuchtkraft kann sich dabei durchaus sehen lassen. 2.000 Lumen werden beim Batteriebetrieb erzeugt. 3.000 Lumen sind bei Verwendung mit dem Außen-Stromnetzkabel möglich.

Zudem bietet die Kamera einen 12-fachen Zoom, so dass der Video-Stream bei Auffälligkeiten entsprechend vergrößert werden kann. Während die Kamera mit einem 160° breiten Blickwinkel eine große Fläche im Blick hat, sorgt die Farbnachtsicht dafür, dass man auch bei Dunkelheit ein bestmögliches Bild erhält.

Ursprünglich für einen Release am 31. Juli 2020 geplant, deuten die meisten Händler nun eine Verspätung an. Beispielsweise führt Amazon die Arlo Pro 3 nun für den 31. August 2020 zu einem Verkaufspreis von 291,46 Euro.