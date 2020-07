Über das Wochenende tauchte das Gerücht auf, dass Apple diese Woche einen neuen iMac ankündigen könnte. Schon am heutigen Montag könnte es soweit sein. Leaker Jon Prosser ist jedoch anderer Meinung. Dieser spricht davon, dass am heutigen Montag „garnichts“ passieren wird. Im Laufe des Augusts sollte man die Augen nach einem neuen iMac aufhalten.

In den letzten Wochen gab es verschiedene Indizien, dass Apple „demnächst“ einen neuen iMac präsentieren wird. Wann dieses „demnächst“ jedoch stattfindet, ist weiterhin fraglich.

Über das Wochenende tauchte das Gerücht auf, dass Apple die laufende Woche (vielleicht sogar den heutigen Montag) nutzen könnte, um den neuen iMac anzukündigen. Leaker Jon Prosser ist jedoch anderer Meinung. Er spricht davon, dass man im Laufe des August die Augen offen halten sollte, wenn man auf einen neuen iMac wartet. Ein Re-Design erwartet er bei diesem Modell nicht.

If you want the new iMac, keep an eye out for August.

No redesign.

— Jon Prosser (@jon_prosser) July 26, 2020