TechCrunch nahm sich das 30-jährige Bestehen des Americans with Disabilities Act (ADA) zum Anlass und führte mit mehreren Technologieunternehmen Interviews, um zu erörtern, wie die Technologie den Alltag von Menschen mit Behinderungen verbessert hat.

Der Americans with Disabilities Act wurde am 26.07.1990 eingeführt und verbietet Diskriminierung aufgrund einer Behinderung. Das Gesetz hat zu erheblichen Verbesserungen und einem Bewusstsein für die Barrierefreiheit geführt und hilft behinderten Menschen ihren Alltag zu bestreiten. Zum Jubiläum des US-amerikanischen Bundesgesetzes sprach TechCrunch unter anderem mit Apple über das Thema.

Apple war eines der ersten Unternehmen, das Funktionen für die Barrierefreiheit in seinen Produkten integrierte, wie Sarah Herrlinger, Apples Leiterin der globalen Zugänglichkeitspolitik, erklärt. Das Unternehmen war schon immer bestrebt, seine Produkte für jedermann zugänglich zu machen und implementiert mit jeder neuen Software-Version neue Zugänglichkeitsfunktionen. Laut Herrlinger ist so das iPhone zum leistungsstärksten Hilfsmittel aller Zeiten geworden:

Eine der wichtigsten Funktionen, die das iPhone zu bieten hat, ist VoiceOver. VoiceOver ist eine Zugänglichkeitsfunktion, die den Inhalt des Bildschirms beschreibt bzw. vorliest, damit auch Menschen mit Sehbehinderungen durch iOS navigieren können. Am Wochenende hatte Kristy Viers demonstriert, wie sie ihr iPhone verwendet, was sehr gut zeigt, wie wichtig solche Zugänglichkeitsfunktionen sind:

I thought I would share how I, as someone who is visually impaired use my iPhone.☺️ pic.twitter.com/wPI9smOIq0

— Kristy Viers 🦯 (@Kristy_Viers) July 26, 2020