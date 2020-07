Apple TV+ und Oprah Winfrey widmen sich mit „The Oprah Conversation“ der nächsten gemeinsamen Produktion. Die neue Talkshow startet am 30. Juli auf Apple TV+ und soll mit prominenten Experten aktuelle Themen behandeln.

Apple TV+ und Oprah Winfrey kündigten „The Oprah Conversation“ an, eine neue Serie, die „spannende und relevante Themen“ mit „faszinierenden Denkern aus der ganzen Welt“ behandelt. Dabei entstehen „offene, ehrliche und dynamische Gespräche“, die die menschliche Verbindung fördern sollen.

In der ersten Folge wird Oprah ein Interview mit Ibram X. Kendi führen, ein US-amerikanischer Rassismusforscher und Autor. Die Episode wird ab dem 30. Juli kostenlos auf Apple TV+ verfügbar sein. Nach der Premiere wird am 7. August eine Folge mit dem American-Football-Spieler und Aktivisten Emmanuel Acho erwartet, gefolgt von einem Gespräch mit dem Autor und Bürgerrechtler Bryan Stevenson zu einem noch nicht näher genannten Zeitpunkt.

It’s time to bring humanity back to the conversation. Tune in to my new show #TheOprahConversation, where I’ll be joined by fascinating guests to have conversations that unite us—not divide us. Watch 7/30 on @AppleTV. pic.twitter.com/CJu7QLUIJW

— Oprah Winfrey (@Oprah) July 27, 2020