Geht es nach der Gerüchteküche, erwartet uns in nicht allzu ferner Zukunft ein neues MacBook Air. Das lassen nun auch die kürzlich in Dänemark und China eingereichten Zertifizierungen für einen neuen MacBook Air Akku vermuten.

Laut Twitter-Nutzer Venkatesh Babu.G von Mysmartprice ist eine neue Modellnummer zu einem noch unbekannten Akku-Paket von Apple bei Zertifizierungsbehörden gesichtet worden.

Possible Upcoming Apple Macbook battery model (A2389) appeared on 3C and UL Demko certifications.

4380mAh #Battery

Going by the voltage it could not be the iPhone battery.#Apple #A2389 #Macbook pic.twitter.com/5Re2oj4Bpz

— Venkatesh Babu.G (@smartvenkat95) July 28, 2020