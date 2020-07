Qualcomm hat einen neuen Standard namens „Quick Charge 5“ für Android-Geräte vorgestellt. Dieser soll dafür sorgen, dass kompatible Android-Geräte innerhalb von 5 Minuten bis zur Hälfte geladen werden können.

Qualcomm stellt „Quick Charge 5“ vor

Qualcomm hat seine neueste Ladetechnologie „Quick Charge 5“ vorgestellt. Diese sorgt dafür, dass kompatible Smartphones von 0 bis 50 Prozent innerhalb von 5 Minuten aufgeladen werden können. Innerhalb von 15 Minuten können die Akkus der Geräte vollständig geladen werden.

Laut Qualcomm ist Quick Charge 5 die schnellste kommerzielle Ladelösung der Welt und unterstützt mehr als 100 W Ladeleistung für Smartphones. Weiter heißt es, dass Quick Charge 5 im Vergleich zum Vorgänger (Quick Charge 4 und Quick Charge 4+) bis 70 Prozent effizienter und bis zu 10 Greg kälter ist. Laut Qualcomm sind 12 separate Spannungs-, Strom- und Temperaturschutzfunktionen enthalten.

Quick Charge ist eine Technologie, die in viele Android-Telefone integriert ist. Qualcomm stellt neue Power-Management-ICs vor, die Android-Smartphone-Hersteller in ihre Geräte integrieren können. Apple setzt nicht auf Qualcomm´s Quick Charge Technologie. Stattdessen setzt Apple auf eine eigene Technologie, die es aktuell ermöglicht, dass aktuelle iPhone-Modelle in 30 Minuten zur Hälfte geladen werden.

Quick Charge 5 wird derzeit von Qualcomm-Kunden getestet und voraussichtlich im dritten Quartal 2020 auf kommerziellen Geräten verfügbar sein. Quick Charge 5 wird von Snapdragon 865, 865 Plus und zukünftigen Premium- und High-Tier-Snapdragon-Mobilplattformen unterstützt.