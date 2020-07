Apple hat am heutigen Tag bekannt gegeben, dass „Apple Central World“ an diesem Freitag in Bangkok (Thailand) eröffnen wird. Der Store befindet sich im Herzen von Ratchaprasong, Bangkoks ikonischer Treffpunkt, und bietet ein völlig neues und zugängliches Ziel in der lebhaften Stadt.

Apple gibt Ausblick auf Apple Central World

Die unverwechselbare Architektur von Apple Central World wird durch das erste Ganzglas-Design zum Leben erweckt, das unter einem freitragenden Tree Canopy-Dach untergebracht ist. Einmal im Inneren, können sich Kunden über eine Wendeltreppe, die sich um einen Holzkern wickelt, zwischen zwei Ebenen hin- und herbewegen oder mit einem einzigartigen zylindrischen Aufzug fahren, der mit hochglanzpoliertem Edelstahl verkleidet ist.

Kunden haben über das Erdgeschoss sowie über das Obergeschoss Zutritt zum Store, was eine direkte Verbindung zum Skytrain und dem größten Einkaufszentrum der Stadt bietet. Der Vorplatz bietet einen Ort, an dem sich die Gemeinde versammeln kann. Bänke und große Terminalia-Bäume umgeben den Raum.

„Wir freuen uns, dass Besucher dieses wirklich einzigartige Geschäft in Ratchaprasong entdecken“, sagte Deirdre O’Brien, Senior Vice President von Retail + People bei Apple. „Mit unseren zukünftigen Today at Apple Sessions und einem phänomenalen Team, das bereit ist, die Community mit außergewöhnlichem Service und Support zu begrüßen, können wir es kaum erwarten, dass unsere Kunden Apple Central World erleben.“

Apple Central World wird am Freitag, den 31. Juli um 10 Uhr Ortszeit eröffnen. 130 Teammitglieder, die 17 Sprachen sprechen, werden die Kunden begrüßen. Apple betont, dass der neue Store mit gründlichen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen eröffnen wird.