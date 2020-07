Apple ist schon länger der Meinung, dass ein iPad hervorragend einen Computer ersetzen kann. Mit dem iPad Pro und dem Magic Keyboard ist das Unternehmen diesem Ziel auch schon einen großen Schritt näher gekommen. Dabei arbeitet Apple auch an weiteren Ansätzen. So zeigt nun eine Patentanmeldung, wie sich zwei iPads in ein Notebook verwandeln können.

Scharnier verbindet iPads

In der heute beim US-Patentamt eingereichten Patentanmeldung mit dem Titel „Modular multiple display electronic devices“ wird erklärt, dass, wenn zwei iPads oder iPhones über ein Zubehörteil miteinander verbunden werden, eines als Display und das andere als Tastatur verwendet werden kann. Das wäre beispielsweise praktisch, wenn man kein Magic Keyboard hat. Falls unterschiedliche Generationen kompatibel sind, sollte die Chance tatsächlich größer sein, dass man ein zweites iPad zur Hand hat, anstatt ein Magic Keyboard.

Der Patentschrift zufolge benötigen Nutzer nur ein kompaktes Scharnier, welches die iPads miteinander verbindet. Dabei könnte über die Schnittstelle auch ein Datenaustausch erfolgen, der die Koordination der beiden Geräte regelt. Dabei würde das iPad-Keyboard auch dynamische Elemente, ähnlich der Touch Bar, anbieten.

Wer es weniger traditionell mag, kann das System auch kurzerhand hochkant stellen. Dann würden die verbundenen iPads wie ein großes Buch ein Dual-Screen-Setup bieten.