Der Start von Sonos Radio liegt mittlerweile ein paar Monate zurück (in Deutschland war es übrigens im Juni der Fall). Genau genommen, ging der neue Service im April dieses Jahres an den Start. Seitdem wurden bereits zahlreiche Interviews und individuell kuratierte Playlists von einigen der angesehensten Namen der Musikbranche ausgestrahlt – darunter Thom Yorke, Angel Olsen und viele mehr. Nun gibt es ein paar Updates.

Sonos Radio erhalt neue Inhalte

Die neueste Sonos Radio Sendung „Here Comes Everybody“ ist von David Byrne und wird ab diesem Samstag einmal monatlich auf Sonos Radio ausgestrahlt. Byrne nimmt die Hörer mit auf eine musikalische Reise durch von ihm ausgewählte Filmmusik, türkischen Pop, afrikanische Rhythmen und Neuveröffentlichungen und bietet einen Einblick in seinen kreativen Geist und die Inspirationen, die seine Arbeit über die Jahre geprägt haben.

Weitere News:

Sonos Sound System Archive powered by Mixcloud: Das vollständige Repertoire der bisherigen Künstler-kuratierten Radio-Inhalte wird ab sofort auf Abruf über das Sonos Sound System Archive powered by Mixcloud verfügbar sein. Um einen Einblick über die Inhalte von Sonos Radio zu erhalten, werden alle kommenden Radio-Programme, u.a. auch Byrnes neue Show, 24 Stunden nach der Premiere auf Sonos Radio auf Mixcloud unter: mixcloud.com/sonos oder in der Mixcloud App zur Verfügung stehen. Ausserdem wird das Sonos Sound System Archive nächsten Monat ebenfalls in der Sonos Radio App abrufbar sein.

Weitere Artist Radio Hours

05. August: Dritte Radio Hour mit Thom Yorke, inklusive der Premiere eines neuen Remix

12. August: Khruangbin (Debutbeitrag)

26. August: Jeff Parker (Debutbeitrag)

02. September: Brittany Howard (Debutbeitrag)

Diese Radiosendungen werden jeden Mittwoch veröffentlicht und enthalten Musik und Anekdoten über musikalische Inspirationen, neueste Arbeiten und Geschichten hinter der Musik.

Hayley Kiyoko’s Pride Hour

Am 10. August spricht die Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Hayley Kiyoko aus Los Angeles zusammen mit der Moderatorin Rita Houston auf der Station „Full Spectrum“, der globale Pride Station bei Sonos Radio, über ihr Outing durch das Musikvideo „Girls like Girls“ aus dem Jahr 2015, welche homosexuellen Vorbilder sie hat und welche Bedeutung ihr Tagebuch auf ihr Songwriting hat. Danach wird sie die Zuhörer durch eine Playlist ihrer absoluten Lieblingssongs führen.