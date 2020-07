Anfang des Monats hatte die Deutsche Telekom bereits bekannt gegeben, dass man „Wacken 2020“ als Online-Event streamen wird. Am heutigen Abend startet die Veranstaltung.

Telekom realisiert das größte Wacken aller Zeiten

Der Countdown läuft. Die Telekom und der Veranstalter des Wacken Open Airs (W:O:A) werden die größte Mixed-Reality-Metal-Show aller Zeiten realisieren. Kurz vor Start von Wacken World Wide gibt es eine erste Demonstration der digitalen Bühne auf der Webseite www.magenta-musik-360.de. Die Vorschau in die virtuelle Festival-Welt gibt Einblicke in die technische Umsetzung. Zudem zeigt sie, wie Künstler und Bands bei dieser Weltpremiere eingebunden werden.

Wacken World Wide beginnt am 29. Juli 2020 mit dem Wacken Wednesday. Vom 30. Juli bis zum 1. August findet das Mixed-Reality-Event statt. Die Telekom zeigt Wacken World Wide weltweit im kostenlosen Livestream. Alle Musikfans können das Festival über die Website und App von MagentaMusik 360 und Wacken World Wide miterleben. Zuschauer in Deutschland können die Übertragung auch im Programm #DABEI exklusiv bei MagentaTV verfolgen. Die Ausstrahlung für #DABEI realisiert die Sporttotal GmbH.

Das Line-Up vereint in bester Wacken-Tradition Publikumslieblinge und Newcomer. Neben Sabaton, Blind Guardian, Heaven Shall Burn, In Extremo, Kreator, Hämatom und Beyond The Black gibt es zahlreiche weitere Highlights im Programm. Alice Cooper und Foreigner werden eigens zu diesem Anlass neu aufgenommene Songs performen. Der Livestream wird zudem um legendäre W:O:A-Konzerte von Iron Maiden, Judas Priest, In Flames und vielen mehr ergänzt.

Lust auf Rock-Musik? Dann schaltet ein.