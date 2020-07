In regelmäßigen Abständen geben Vodafone, Telekom und o2 eine Wasserstandsmeldung ab und informieren über den Mobilfunk-, Festnetz- bzw. Kabelnetz-Ausbau. Am heutigen Tag ist Vodafone an der Reihe und vermeldet, dass das Düsseldorfer Unternehmen mittlerweile auf 21 Millionen Gigabit.Anschlüsse im Kabel-Netz blickt.

Größtes Gigabit-Netz Deutschlands: Highspeed-Anschlüsse für 50 Prozent aller deutschen Haushalte

Vodafone vermeldet, dass der Ausbau des Kabel-Glasfasernetzes noch schneller voran geht als geplant. Zusätzliche 1,7 Millionen Anschlüsse bieten ab sofort Gigabit-Geschwindigkeiten. Damit knackt Vodafone die 20 Millionen Grenze für Gigabit-Anschlüsse. Genau genommen sind es sogar über 21 Millionen Haushalte. Bis 2022 sollen im Netz von Vodafone bundesweit insgesamt 25 Millionen superschnelle Anschlüsse entstehen.

Möglich macht die hohen Geschwindigkeiten die Modernisierung des Kabel-Glasfasernetzes auf DOCSIS 3.1. DOCSIS 3.1 bietet noch sehr viel Kapazität für weitere Ausbaustufen – sowohl im Download als auch im Upload. Doch an der nächsten Technik-Generation wird bereits gearbeitet. Der Nachfolger DOCSIS 4.0 soll perspektivisch Geschwindigkeiten von bis 10 Gigabit pro Sekunde bei Downloads und 6 Gigabit pro Sekunde bei Uploads ermöglichen. Sobald erste Prototypen der neuen Hardware-Generation verfügbar sind, plant Vodafone erste Feldtests. Diese sollen bereits innerhalb der nächsten zwei Jahre stattfinden.

Günstigstes Gigabit-Angebot Deutschlands

Der Red Internet & Phone 1000 Cable bietet im Download Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde (1.000 Mbit/s). Er kostet in den ersten sechs Vertragsmonaten monatlich 19,99 Euro (ab dem siebten Monat 49,99 Euro p.m.). Damit ist er das derzeit günstigste Gigabit-Angebot in Deutschland. Drei weitere Tarife mit Geschwindigkeiten von 500, 250 und 50 Mbit/s stehen ebenfalls zur Auswahl.