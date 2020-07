Apple hat soeben seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal und somit für die Monate April bis Juni 2020 bekannt gegeben. Umsatz und Gewinn waren besser als erwartet und der Aktienkurs steig nachbörslich um rund 5 Prozent. Parallel dazu hat Apple einen Aktiensplit angekündigt.

Apple hat in der begleitenden Mitteilung zu seinen Q3/2020 Geschäftszahlen einen Aktiensplit angekündigt. Es hießt

Der Aufsichtsrat hat außerdem einen Aktiensplit im Verhältnis 4:1 genehmigt, um die Aktie einer breiteren Investorenbasis zugänglicher zu machen. Jeder zum Geschäftsschluss am 24. August 2020 eingetragene Apple-Aktionär erhält drei zusätzliche Aktien für jede am Stichtag gehaltene Aktie, und der Handel beginnt am 31. August 2020 auf Split-bereinigter Basis.