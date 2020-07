Apple hat vor wenigen Augenblicken die Q3/2020 Quartalszahlen veröffentlicht. Der jüngste Quartalsbericht umfasst das abgelaufene Quartal und somit die Monate April bis Juni 2020. Fraglich war, wie stark das Coronavirus das laufende Geschäft beeinträchtigt. Nun liegen die aktuellen Zahlen vor.

Bereit vor ein paar Wochen hatte Apple angekündigt, dass der Hersteller aus Cupertino am heutigen Donnerstag (30. Juni 2020) seine Q3/2020 Quartalszahlen bekannt geben wird. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das fiskalische Apple Q3 umfasst das kalendarische Q2 und somit die Monate April bis Juni 2020.

Aufgrund der COVID-19 Pandemie waren die Erwartungen ein Stück weit gedämpft. Nichtsdestotrotz kann Apple ordentliche Zahlen vorweisen. Apple konnte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 59,67 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 11,25 Milliarden Dollar (2,58 Dollar Gewinn pro Aktie) erzielen. Im Q3/2019 waren es 53,81 Milliarden Dollar Umsatz bei 10,04 Milliarden Dollar Gewinn (2,18 Dollar Gewinn pro Aktie). Der Nicht-US-Anteil am Umsatz betrug im abgelaufenen Quartal 60 Prozent (Q3/2019: 59 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresquartal stiegen der Umsatz um 11 Prozent und der Gewinn um 18 Prozent.

“Apple’s record June quarter was driven by double-digit growth in both Products and Services and growth in each of our geographic segments,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “In uncertain times, this performance is a testament to the important role our products play in our customers’ lives and to Apple’s relentless innovation. This is a challenging moment for our communities, and, from Apple’s new $100 million Racial Equity and Justice Initiative to a new commitment to be carbon neutral by 2030, we’re living the principle that what we make and do should create opportunity and leave the world better than we found it.”

“Our June quarter performance was strong evidence of Apple’s ability to innovate and execute during challenging times,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. “The record business results drove our active installed base of devices to an all-time high in all of our geographic segments and all major product categories. We grew EPS by 18 percent and generated operating cash flow of $16.3 billion during the quarter, a June quarter record for both metrics.”