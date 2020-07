In der Nacht zu heute hat Apple seine Apple Store App aktualisiert. Diese kann ab sofort in Version 5.9 aus dem App Store geladen werden. Mit an Bord sind zwei Neuerungen.

Apple Store App 5.9 ist da

Ab sofort kann die Apple Store App in einer neuen Version heruntergeladen werden. Riesige Sprünge solltet ihr allerdings nicht erwarten. Vielmehr gibt es zwei punktuelle Verbesserungen.

Zunächst einmal gibt es eine neue „Für Dich“-Rubrik in der App. Dort findet ihr jetzt euren Bestellstatus, eure Geräte, Services, Reservierungen und Tipps zu Apple Produkten. Die zweite Neuerung liegt im iPhone-Vergleich. Ihr könnt euer aktuelles iPhone mit den neuen Modellen vergleichen. Diese Übersicht kann durchaus sinnvoll sein, wenn ihr über die Anschaffung eines neuen Gerätes nachdenkt und schnell und übersichtlich darüber informiert werden möchtet, welche Verbesserungen die neuen Modelle bieten.