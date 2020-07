Wer schon immer einmal eine Runde mit Mac OS 8 drehen wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Entwickler Felix Rieseberg hat das klassische Betriebssystem in eine herunterladbare App gepackt, die auf macOS-, Windows- und Linux-Geräte ausgeführt werden kann.

Mac OS 8 als App verfügbar

Nachdem Rieseberg zuvor Windows 95 in eine App umgewandelt hatte, nahm er sich einen Macintosh Quadra mit Mac OS 8.1 vor. Mac OS 8 wurde 1997 veröffentlicht und stellte damals eine bedeutende Überholung der klassischen Mac OS Software dar.

Riesebergs App „macintosh.js“ ist komplett in JavaScript geschrieben und emuliert den Macintosh Quadra 900. Damit ihr mit Mac OS 8.1 auch etwas unternehmen könnt, legt Rieseberg noch eine Reihe von Programmen und Spielen mit in das Paket. Diese stammen größtenteils von einer 1997er MacWorld CD. Mit dabei sind Demos von: Photoshop 3, Premiere 4, Illustrator 5.5, StuffIt Expander und Apples Web Page Construction Kit. Auch Demos zu klassischen Spielen wie Duke Nukem 3D, Civilization II, Dungeons & Dragons, Namely, Oregon Trail, Alley 19 Bowling und Damage Incorporated sind mit an Bord.

Obwohl der Internet Explorer und Netscape vorinstalliert sind, scheitert die Retro-Reise in die Weiten des Internets an der Tatsache, dass die Technologie der Browser maßlos veraltet ist und somit noch nicht einmal Google aufgerufen werden kann.

Das komplette Paket könnt ihr euch kostenlos bei GitHub herunterladen.